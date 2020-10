Napoli: Galiero, sarebbe grave se Msc Crociere sconsigliasse a turisti shopping in città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo appreso attraverso le testimonianze dirette di alcune botteghe di San Gregorio Armeno e da alcuni video, che abbiamo potuto visualizzare sui social network, che la compagnia di navigazione Msc Crociere avrebbe indicato ai propri crocieristi in visita per le strade del centro storico, di non effettuare acquisti a Napoli poiché pericoloso a causa del Covid-19". Lo ha dichiarato in una nota l'assessore comunale al commercio di Napoli Rosaria Galiero: "Se ciò dovesse corrispondere al vero e non ad un errato intendimento da parte dei passeggeri delle misure da loro comunicate, ci troveremmo di fronte ad un atto grave quanto irresponsabile che raccoglie quella narrazione tossica della città di Napoli come luogo insicuro e pericoloso e che omette lo sforzo enorme di cittadini, istituzioni e commercianti per limitare il rischio di contagio e non far morire le attività commerciali". (segue) (Ren)