Napoli: Galiero, sarebbe grave se Msc Crociere sconsigliasse a turisti shopping in città (3)

- Quindi l'esponente della giunta de Magistris ha concluso: "Procederemo subito a predisporre una nota di chiarimenti a MSC Crociere chiedendo spiegazioni e pretendendo di retrocedere, se fosse vera, da tale errata e dannosa "comunicazione". Se risultasse reale quanto raccontato dai crocieristi che non hanno avuto timore a parlarne liberamente tra le strade del centro storico di Napoli, attueremo ogni utile azione a difesa dell'immagine della nostra città". E ha aggiunto: "La battaglia contro il Covid-19 si vince attraverso una strategia sanitaria seria ed efficace tenendo a mente anche dei danni economici e morali che si stanno imbattendo in particolare su alcune categorie che in questo momento sono davvero allo stremo delle forze". (Ren)