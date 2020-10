Covid: Mastella, a Benevento nessun problema per eventuali ricoveri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi, nel corso di un incontro, da me convocato, con i direttori dei due ospedali della città, del direttore dell’Asl e del presidente dell’ordine dei medici, abbiamo fatto il punto su una serie di questioni che parte della mia comunità mi aveva posto. Per i beneventani non c’è alcun problema quanto ad eventuali, speriamo di no, ricoveri per Covid". Lo ha scritto sui social il sindaco di Benevento Clemente Mastella: "Per il resto, sia il San Pio che il Fatebenefratelli faranno le stesse prestazioni di prima. Al San Pio, dal 27 ottobre, ci sarà anche una sorta di macchinario che misurerà la febbre e sanificherà per ognuno che andrà in ospedale. Le stesse prestazioni ambulatoriali saranno messe in campo dalla Asl. Quindi, continuerà l’assistenza per i malati cronici, per i diabetici". Infine ha concluso: "Insomma, come prima? Sì, ma qualche rallentamento di prestazione potrebbe esserci per la mole di lavoro in più che tutti nella sanità hanno. Grazie a tutti: medici, infermieri e personale".(Ren)