Giornalisti: Ruotolo, minacce a Rubio, intervenga ministro dell'Interno

- “Trovo gravissimo che ad Arzano, Comune sciolto per mafia, un giornalista Mimmo Rubio sia stato costretto a barricarsi in casa perché pesantemente minacciato”. Lo ha dichiarato il senatore Sandro Ruotolo del Gruppo Misto che ha chiesto sicurezza per Rubio affinché possa svolgere il suo lavoro in tranquillità. “L'ingresso della sua abitazione - ha proseguito - è presidiata da una ventina di persone a bordo di scooter con caschi integrali che, a mio avviso, vanno identificati e denunciati alla magistratura. Già qualche giorno prima, in occasione di una protesta contro il lockdown, altre minacce a Rubio, il tutto documentato da un video girato dalla giornalista Marilena Natale. Il mio è un appello al ministro dell'Interno e al prefetto di Napoli affinché il giornalista venga protetto, subito e si agisca nei confronti di queste persone", ha concluso. (Ren)