Benevento: via libera dalla giunta all'accordo decentrato integrativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La giunta comunale, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, questa mattina ha dato il via libera all’ipotesi di accordo decentrato integrativo approvato dalla delegazione trattante lo scorso 8 agosto". L'annuncio in una nota del Comune di Benevento: "La giunta ha conseguentemente autorizzato la sottoscrizione, da parte del presidente della delegazione trattante di parte pubblica, del contratto decentrato integrativo – parte economica per l’anno 2020". (Ren)