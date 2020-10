Whirlpool: assessore Buonanno, non chiudete lo stabilimento di Napoli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Buonanno ha proseguito: "Quella di Whirlpool è una vertenza lunga e difficile che ha visto la città di Napoli sempre al fianco dei lavoratori, nella consapevolezza di dover salvaguardare non solo la tenuta dell'occupazione e il reddito delle 400 famiglie dirette e delle oltre 1000 famiglie dell'indotto, ma i diritti diffusi che derivano dall'avere un lavoro che possa essere definito dignitoso". In altre parole, in questa società di profitto, i diritti non possono essere un privilegio né tantomeno essere piegati a logiche di mercato". Quindi Buonanno ha concluso: "Come comunità di decisori a diversi livelli non consentiamo a sistemi paralleli di entrare a piede teso lì dove ora c'è una comunità di lavoratori che stanno dimostrando a tutti come davvero si fanno le lotte operaie. Abbiamo il preciso compito di dare sempre meno posto nelle nostre riflessioni a parole come esclusione, disuguaglianza, indifferenza e lasciare che almeno in periodi come quello che stiamo vivendo non si percorrano inerti sentieri di liberismo economico, confidando nella forza cieca del mercato".______________ (Ren)