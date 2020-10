Napoli: Clemente, mia candidatura vuole unire, non dividere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La mia candidatura vuole unire in uno dei momenti più difficili per Napoli". Lo ha dichiarato Alessandra Clemente, assessore comunale al patrimonio e candidata a sindaco alle prossime elezioni amministrative, intervenendo a Radio Crc Targato Italia nella trasmissione "Barba e capelli". A lanciare la candidatura è stato direttamente il sindaco de Magistris ma l'assessore precisa: "ho deciso di candidarmi, lo voglio fortemente. Prima con il mio impegno sociale e poi con l'esperienza amministrativa ho accumulato un bagaglio politico. Sono a disposizione della città che decide e io sono pronta all'ascolto perché viviamo uno dei momenti più difficili non solo per Napoli. Per questo ha più senso partire in tempo". E poi aggiunge: "questa candidatura è voluta dalla squadra, dai tanti colleghi e militanti della maggioranza che fanno parte di questo processo. In futuro non sappiamo se ci saranno sviluppi di alleanza con altri partiti, posso dire che ho amato fortemente le esperienze dei meet up. Occorre molta serietà perché c'è una pagina che investe salute ed economia del nostro territorio, inoltre serve una classe dirigente con le mani pulite: errori sì ma truffe mai". Rispetto alle reazioni per l'annuncio della sua candidatura Clemente sottolinea che "è stato importante mettere in campo trasparenza e chiarezza. Soprattutto verso forze politiche che oggi non sono in maggioranza al Comune. E il dialogo si attiva scendendo in campo per confrontarsi con gli altri". (segue) (Ren)