Napoli: Clemente, mia candidatura vuole unire, non dividere (2)

- L'assessore affronterà i prossimi mesi di campagna elettorale incontrando soprattutto chi non vota e non partecipa: "credo molto nell'ascolto delle intelligenze e della creatività. L'alleanza con la città arriva dall'interno, con le professioni e con i movimenti. In questi mesi, senza distrarmi dal lavoro di amministrazione, voglio parlare a quelle persone che non votano". Infine, rispetto alla sua giovane età ecco come ricorda i sindaci degli ultimi 20 anni: "ho 33 anni e di Bassolino ho un ricordo di grande umanità quando accadde la tragedia della mia famiglia, Iervolino ho meno ricordi. Quando ero al liceo e all'università vivevo la città come un luogo non mio, da dove scappare e che mi faceva soffrire per quanto accaduto a mia madre. Con de Magistris ho questa incredibile esperienza diretta, senza appartenere ad apparati politici. La città è migliorata rispetto a 10 anni fa e siamo qui mettendoci la faccia per capire le cose che non sono andate bene. Siamo a un punto di partenza, aperti alle critiche e all'ascolto". (Ren)