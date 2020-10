Ercolano (Na): Buonajuto, sindaco non è uno sceriffo, non chiuderò strade e piazze (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È molto semplice e si vada in questa direzione - ha aggiunto - Questa parola 'pieni poteri' o 'sceriffo' piace molto in campagna elettorale. Il sindaco ha un altro ruolo, non è il maresciallo di una caserma, svolge attività sociale e politica e guarda negli occhi le persone che durante il lockdown non potevano mettere insieme pranzo e cena e venivano a ritirare il pacco alimentare. In questa figura si consuma il rapporto con le persone e la visione della città per governare meglio con i problemi quotidiani". Sul nuovo incarico di vicepresidente Anci promette che non lo distrarrà dal ruolo di sindaco di Ercolano: "Non scherziamo, sono già al lavoro per la mia città. Io sono un ambizioso e voglio percorrere quanta più strada possibile ma la politica non è la vita e la vita senza politica è bella uguale, con il mio lavoro e la mia famiglia". (Ren)