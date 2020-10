Campania come la Lombardia, coprifuoco da venerdì. Blocco totale dalle 23

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la Lombardia con il coprifuoco che scatterà a partire da giovedì 22 ottobre, anche la Regione Campania, ha annunciato il governatore, Vincenzo De Luca, si prepara a questa ulteriore misura restrittiva. Tutte le attività saranno bloccate a partire da venerdì. "Volevamo partire dall'ultimo week end di ottobre ma partiamo ora - ha detto De Luca - si interrompono le attività e la mobilità alle 23 per contenere l'onda di contagio. Si chiude tutto anche in Campania come si è chiesto anche in Lombardia".Proprio questa mattina il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, aveva lanciato l'allarme sulla situazione in Campania. "Andremo sicuramente al lockdown, sono rimasti 15 posti in terapia intensiva" aveva sentenziato a "Radio Anch'io" su Rai Radio1. "Penso - aveva aggiunto - ci siano stati errori molto gravi della Regione e non è uno scaricabarile, i numeri parlano da soli. Le persone a casa sono sole, appena aumenta la febbre vanno in ospedale, il virus è fuori controllo, la medicina territoriale è stata smantellata già prima della pandemia. De Luca ha vietato anche ai medici di dire la verità. Il tampone viene fatto dopo molti giorni". Il problema "non sono i ragazzi. Non prendiamocela con i cittadini che hanno avuto in gran parte un atteggiamento responsabile. Che tristezza chiudere le scuole appena riaperte. Adesso il tema centrale è facciamo presto. In questo momento bisogna essere uniti, bene la marcia indietro del governo, Conte forse era stanco l'altra sera in conferenza stampa. La gente sta capendo che bisogna essere responsabili ma non rinunciare subito agli altri diritti" ha detto.Stesse disposizioni anche per la Lombardia dove il coprifuoco scatterà con un giorno d'anticipo, dal 22. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, nella serata di ieri, aveva dichiarato di essere "d’accordo sull’ipotesi di misure più restrittive" in seguito alla richiesta arrivata dal presidente della Regione, Attilio Fontana, e dai sindaci per misure più severe. "Ho sentito Fontana, ed il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e lavoreremo assieme in tal senso nelle prossime ore", ha aggiunto.Sulla questione è intervenuto anche il direttore sanitario dell’ospedale Galeazzi di Milano, Fabrizio Pregliasco, che a ospite di Timeline su Sky TG24, ha aggiunto "per Milano dovremo valutare ciò che succederà nel breve periodo, suggerirei azioni 'sartoriali' ma necessarie per evitare cose peggiori lasciando a sé le cose”. La proposta del coprifuoco a Milano, ha spiegato, "è stata lanciata, non dico come elemento provocatorio, ma come situazione che vivo da cittadino milanese. Vedo il polso del mio ospedale e il confronto con gli altri ospedali. Una situazione che sta prendendo una piega di crescita esponenziale e quindi il timore, che oggi non c'è, della tenuta del sistema, che solo un’azione ben realizzata nell’immediato ci potrebbe permettere di essere più tranquilli. Lo ribadisco come approccio necessario se nei prossimi giorni se queste prime indicazioni non avranno l’effetto sperato”.Le Regioni Lombardia e Campania sono quelle che registrano da diversi giorni il numero più elevato di contagi insieme a Toscana e Lazio. 1687 i nuovi casi ieri in Lombardia, 1593 in Campania. (Rin)