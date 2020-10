Scuola: Confcooperative Campania, livello di sicurezza superiore alla media, chiusura è kafkiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il mondo della scuola campana sta vivendo una situazione kafkiana. Il provvedimento è inefficace se si immagina di alleggerire con la serrata delle aule il congestionamento del trasporto pubblico". Questo quanto ha dichiarato il professor Manrico Gesummaria, dirigente di una scuola paritaria nel salernitano e referente per il comparto scuola Confcooperative Campania, che ha lanciato un appello per la riapertura delle aule: "i bambini tra i 6 ed i 10 anni che frequentano la scuola primaria non utilizzano tali mezzi di trasporto, ma raggiungono la scuola accompagnati dai genitori con mezzi propri o a piedi. È una situazione intuibile perché generalmente le scuole primarie ma anche quelle secondarie di primo grado sono territoriali o di quartiere". E guardando ai numeri dei contagi, Gesummaria ha osservato: "I dati che hanno determinato la serrata sono 541 casi di contagio Covid accertati rispetto ad una popolazione scolastica composta da circa 1 milione, tra alunni e docenti. La percentuale di contagi è dello 0,05 percento, un dato che anziché allarmare indica un livello di sicurezza molto al di sopra della media di ciascun altro ambito e luogo. Anzi, sono dati che dimostrano, nonostante le tante difficoltà, che le scuole hanno saputo attrezzarsi e adeguarsi, protocolli del Cts alla mano, per diminuire il rischio ed aumentare il livello di prevenzione, con grande impegno e senso di responsabilità da parte dei dirigenti scolastici, insegnanti, personale Ata, famiglie ed alunni". (segue) (Ren)