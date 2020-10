Scuola: Confcooperative Campania, livello di sicurezza superiore alla media, chiusura è kafkiana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Manrico Gesummaria ha poi continuato: "gli alunni, checché se ne dica, si sono mostrati particolarmente collaborativi, dimostrando grande senso civico nonostante la giovanissima età. Riteniamo che vada considerato debitamente l'impatto della sostanziale chiusura delle scuole primarie, in particolare, nei confronti dell'organizzazione familiare, con bambini tra i 6 ed i 10 anni impegnati nella cosiddetta Dad e che, oltre a non poter rimanere a casa da soli, necessitano della mediazione dei genitori, costretti, ancora una volta, a sottrarsi agli impegni lavorativi, con evidenti pesanti ripercussioni sull'economia familiare. Senza considerare le dotazioni tecnologiche necessarie per una corretta gestione. Non si può considerare la Dad una mera traslazione casalinga della vita scolastica. La scuola è anche crescita, relazione, amicizia, confronto. Gli impatti a lungo termine sulla psiche dei bambini e dei ragazzi sono da valutare oggi, ne abbiamo la responsabilità. Abbiamo dato agli alunni l'illusione della normalità dell'esperienza scolastica per poi sottrarli di nuovo al contesto educativo scolastico. Alla luce di tutto ciò, chiediamo alla Regione di valutare l'adeguatezza di scelte così drastiche in base alle emergenze territoriali, evitando di giungere a chiusure indiscriminate sull'intero territorio regionale". "Bisogna commisurare - ha concluso Gesummaria - le misure di contenimento in proporzione alle esigenze, valutando i territori e gli ambiti territoriali specifici". (Ren)