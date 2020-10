Napoli: "Cambiamo insieme", giovani al centro obiettivi nuova lista per elezione Ordine commercialisti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saranno quindi istituiti percorsi formativi sia universitari che post laurea, con il finanziamento di borse di studio in sinergia con le istituzioni pubbliche: "La categoria - dichiara Giuseppe Puttini- ha bisogno di volgere uno sguardo al futuro attraverso risorse giovani, a cui deve essere data l'opportunità di una formazione innovativa e specializzata per giungere a nuovi sbocchi professionali. A questo proposito, numerosi saranno gli eventi formativi organizzati attraverso la formazione via web, mediante la creazione di un supporto di e-learning e piattaforme informatiche dedicate, al fine di consentire a tutti i colleghi di partecipare meglio ad eventi per l'acquisizione dei crediti formativi". Un ulteriore incentivo sarà la riduzione della quota di iscrizione annuale per gli under 45: "Bisogna dare un nuovo valore alla quota associativa - prosegue Puttini - così da aumentare il numero degli iscritti che andranno a rafforzare l'attuale compagine dell'Ordine dei Commercialisti, garantendo la continuità degli studi professionali". Ma l'Ordine deve anche creare opportunità lavorative reali per i giovani: "In un territorio così provato dalle difficoltà economiche e dalla mancanza di lavoro e di prospettive per i giovani, il nostro obiettivo è fare si che l'Ordine possa creare nuove opportunità di lavoro di cui possano usufruire tutti i colleghi, in modo diretto o indiretto". (segue) (Ren)