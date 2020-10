Napoli: "Cambiamo insieme", giovani al centro obiettivi nuova lista per elezione Ordine commercialisti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A tale scopo - aggiunge Puttini - vogliamo promuovere la costituzione di società di servizi tra colleghi, che spazino nei vari ambiti della professione e che possano coprire tutte le richieste dei nostri assistiti: revisione aziendale, centri di assistenza, attività di service nelle procedure di cartolarizzazione dei crediti, nella creazione di incubatori di imprese e di start up e nelle procedure istruttorie svolte da banche ed altri intermediari nella concessione di credito e garanzie alle imprese". In questo modo, si cercherà di rispondere alle esigenze del territorio con uno spirito di corporazione che possa anche fronteggiare la concorrenza delle grandi realtà di consulenza che, pur essendo molto organizzate e precise, non sempre hanno la "fotografia" precisa di un territorio particolarmente articolato: "Il punto a favore dei nostri professionisti – continua Puttini – è che essendo presenti sul territorio, ne conoscono tutte le esigenze e le criticità, per cui tutti noi siamo in grado di creare consulenze personalizzate a tutti i clienti realizzando 'abiti su misura' per ogni singolo assistito. Con il supporto dei professionisti più 'esperti' i giovani possono creare da sé il proprio futuro, mettendosi alla guida di società di servizi specializzate". Un altro progetto in linea con queste necessità, per esempio, è la creazione di una software house di categoria, che possa sviluppare concretamente un prodotto ideato e progettato dai commercialisti per i propri colleghi attraverso una analisi, uno studio di fattibilità e una progettazione concreta. (segue) (Ren)