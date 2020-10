Scuola: Gallo (M5s), sono con donne che protestano, si deve riaprire la scuola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le donne e mamme coraggiose che in questi giorni hanno protestato per il diritto alla scuola, mi danno sollievo e ci fanno sentire meno soli". Lo ha dichiarato in un video su Facebook il deputato del Movimento 5 stelle Luigi Gallo in riferimento alla situazione delle scuole in Campania. "Dobbiamo continuare a sostenerle - ha proseguito - La scuola è la nostra comunità più sicura. Non solo per le mascherine, il distanziamento e i protocolli seri che tanti dirigenti scolastici hanno costruito con impegno durante i mesi di vacanze. Tutto l'impegno delle scuole è cancellato e mortificato dalla decisione di De Luca che danneggia bambini e famiglie, danneggia il futuro di questa regione, danneggia il lavoro delle donne chiudendo le scuole mentre una ricerca di Save The Children svolta in 37 Paesi ci dice che 9,7 mln di bambini e adolescenti rischiano di non tornare mai più a scuola. Per fermare questo c'è un'unica strada riaprire subito le scuole ripartendo da primarie e scuole secondarie di primo grado e fare sforzi e sacrifici come si sta facendo in tutto il Paese e in ogni settore produttivo per garantire il diritto all'istruzione e alla cura educativa dei più fragili", ha concluso (Ren)