Sardegna: Salvini a Nuoro e Portotorres il 22 ottobre a sostegno candidati sindaco centrodestra

- Il leader della Lega Matteo Salvini sarà in Sardegna il prossimo 22 ottobre, un mini tour elettorale a Portotorres e Nuoro per sostenere i candidati a sindaco del centrodestra alle amministrattive dei prossimi 25 e 26 ottobre. Il 22 alle 11 Salvini è atteso in piazza Umberto I a Portotorres dove sosterrà il candidato sindaco Alesssandro Pantaleo, mentre alle 15.45 sarà a Nuoro in piazza Satta per sostenere Pietro Sanna. Alle manifestazioni non sarà presente il coordinatore regionale della Lega, il deputato Eugenio Zoffili, in quarantena perché positivo al coronavirus. (Rsc)