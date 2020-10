Molise: Calenda, istituire in Consiglio regionale apposito tavolo su trasporti e Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul trasporto pubblico locale, la regione Molise come andrà ad ottemperare alle nuove disposizioni previste dal governo? Un punto sul quale, spiega la consigliera regionale Micaela Fanelli, "chiediamo tempestività nelle decisioni e chiarezza nelle informazioni veicolate ai cittadini. Il nuovo dpcm che porta la data di ieri, 18 ottobre, contiene - spiega Fanelli - una serie di nuove norme di contenimento del contagio che interessano direttamente il mondo della scuola e quello dei trasporti. Per gli istituti secondari di secondo grado sono, infatti, previsti ingressi scaglionati, non prima delle 9 del mattino, e potenziali turni pomeridiani. Come ben sappiamo, in Molise c'è una mole di studenti che utilizza gli autobus extraurbani per raggiungere, da diversi paesi, le scuole di Campobasso, Termoli e Isernia. E anche per spostarsi tra i diversi paesi, come ad esempio accade per i centri maggiori come Venafro, Agnone, Riccia o Larino. Studenti a cui, sugli autobus, va garantito il distanziamento e la sicurezza. Una cosa complicata, considerando anche il taglio delle corse disposto dalla Regione e mai ripristinato". Secondo Fanelli, "in questo momento, dalle informazioni in nostro possesso, sappiamo che a livello regionale ci si sta confrontando con gli istituti scolastici del territorio per comprendere come, in virtù dell'autonomia, le singole scuole stanno modulando la propria didattica in relazione alle disposizioni nazionali (chi rimodula sui pomeriggi? Chi gli ingressi dopo le 9?)". (segue) (Gru)