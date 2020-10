Concorso scuola, l'assessore alla Sanità del Lazio: "Siamo preoccupati, senza sicurezza non ci sarà autorizzazione"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alessio D'Amato, assessore alla salute della Regione Lazio, intervenuto su Rai Radio1 all'interno di "Che giorno è" condotto da Francesca Romana Ceci rispondendo a una domanda sul concorso per docenti che si dovrebbe svolgere giovedì 22 ottobre a Roma, ha dichiarato: "Siamo abbastanza preoccupati deve essere tutto svolto in sicurezza, altrimenti non ci potranno essere le autorizzazioni necessarie". "Noi abbiamo dato indicazioni rispetto alle modalità di distanziamento. La nostra preoccupazione - ha aggiunto - sono gli afflussi, la promiscuità. Siamo abbastanza preoccupati su questa vicenda. Per quanto ci riguarda deve essere tutto svolto in sicurezza, altrimenti non ci potranno essere le autorizzazioni necessarie". (Rer)