Sardegna: percepisce 11 mila euro di reddito di cittadinanza senza averne diritto

- Ha percepito indebitamente il reddito di cittadinanza per un importo pari a 11 mila euro nel periodo compreso tra luglio 2019 e settembre 2020. Un beneficiario della misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà è stato individuato dai finanzieri della Tenenza di Sanluri, nel medio campidano, dopo un controllo. La persona controllata dalla Guardia di finanza aveva presentato una dichiarazione sostitutiva unica (il documento con il quale si autocertifica la propria situazione reddituale) nella quale non aveva indicato di essere percettore dall'Inail di una pensione pari a 23.231 euro. E' scattata quindi la segnalazione all'autorità giudiziaria per la non spettante percezione delle somme erogate, nonché all'Inps per la revoca del beneficio ed il recupero delle somme. Dall'inizio dell'anno sono stati accertati 278 casi di irregolarità in Sardegna, per ciò che attiene il godimento del reddito di cittadinanza, per un importo indebitamente percepito pari a 1.018.327 euro complessivi. (Rsc)