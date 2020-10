Covid: è scontro governo-Regioni ma secondo Boccia "su tpl e scuola proposte di buon senso"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "All'incontro di oggi abbiamo voluto che ci fossero tutti gli attori in campo, dai ministri alle Regioni, agli enti locali, per uscirne più uniti e più forti. Siamo in una fase nuova dell’emergenza sanitaria, con reti sanitarie più forti ma con tanti contagi in più e molti tamponi in più. Solo con la flessibilità e la responsabilità di tutti riusciamo a trovare soluzioni condivise". Lo ha detto, a quanto si apprende, il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia, nel corso del vertice governo-Regioni. "Su scuola, università e trasporti le proposte di regioni ed enti locali sono di buon senso e vanno nella direzione auspicata da tutti noi per tutelare al massimo salute, attività scolastiche e universitarie e funzionamento delle nostre città. Chi vive le complessità quotidiane dei territori merita il massimo dell’ascolto", ha aggiunto."Con Antonio Decaro siamo stati amministratori locali insieme e abbiamo le stesse sensibilità, sa bene che non esiste alcuno scaricabarile, ma sempre e solo un’assunzione comune di responsabilità" ha detto questa mattina Boccia intervenendo a Rainews 24.Nel salutare in diretta il presidente dell'Associazione nazionale comuni italiani (Anci) e sindaco di Bari in collegamento dal capoluogo pugliese, l'esponente dell'esecutivo ha proseguito: "I presidenti di Regione sono le massime autorità sanitarie delle Regioni e possono adottare restrizioni a carattere regionale. I sindaci sono le massime autorità sanitarie cittadine e possono farlo sui loro territori in caso di necessità. Lo Stato è l'autorità sanitaria nazionale e detta le linee guida entro le quali possono muoversi gli enti territoriali. In caso di lockdown nazionale, decide lo Stato". Per Boccia, inoltre, "se è necessario chiudere un quartiere, per garantire la sicurezza sanitaria, lo decide il sindaco. Questo non è uno scaricabarile, ma solo ribadire sul piano organizzativo, nelle attività di prevenzione sanitaria, cose già previste dalle norme ordinarie. Mi sembra che i cittadini abbiano ben capito. Se servono aiuti e forme ulteriori di sostegno - ha concluso il ministro - lo Stato è sempre pronto 24 ore su 24"."Abbiamo considerato una scorrettezza istituzionale trovare una norma di cui non si è discusso nelle tre riunioni che abbiamo fatto tra sabato e domenica - ha osservato Decaro-. L’abbiamo ritrovata in televisione durante la conferenza stampa del presidente del Consiglio, Conte. Non ci sottraiamo alle responsabilità, i sindaci si assumono responsabilità tutti i giorni, è una questione legata alla correttezza istituzionale. Inserire quella norma nel decreto senza dire nulla ai sindaci, a noi è sembrato un modo per scaricare la responsabilità del coprifuoco sui sindaci davanti all’opinione pubblica e devo dire che l’effetto è arrivato. Da stamattina - ha sottolineato ancora il sindaco- i cittadini ci chiedono quali sono le aree da chiudere".Decaro ha aggiunto: "Dopo di che, ho chiesto io per primo al prefetto di convocare il Comitato provinciale dell’ordine pubblico, allargato alle Forze dell’ordine e alla Asl (Aziende sanitarie locali), perché per come è scritto il decreto non si capisce chi deve fare che cosa, ho bisogno con loro di capire quali sono le aree che possono creare problemi dal punto di vista del contagio e soprattutto questore e prefetto mi devono chi controlla quelle aree, che non può chiudere il sindaco con tutta la buona volontà". Il presidente dell'Anci ha concluso: "Il prefetto, che rappresenta il governo, ci dovrà dire cosa dobbiamo fare, se dovremo individuare noi le aree non ci sottrarremo, abbiamo il dovere di proteggere i nostri concittadini. L’importante è capire, sulla base di quella norma, chi deve fare cosa". (Rin)