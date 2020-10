Abruzzo: domani seduta del Consiglio regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale abruzzese si riunirà domani, martedì 20 ottobre, alle ore 12, presso la sala Ipogea del palazzo dell'Emiciclo all'Aquila. Si tratta della seduta già programmata per la settimana scorsa ma poi rinviata per la presenza di alcuni contagiati fra il personale dei gruppi consiliari. All'ordine del giorno dei lavori dell'Assemblea figura la discussione di alcune interpellanze su "determinazione n. 38 del 10.7.2018 dipartimento Sviluppo economico, Politiche del lavoro, Istruzione, Ricerca e Università"; "concessioni di derivazione idrica Fiume Tirino-Canoni e deflusso minimo vitale Dmv"; "problematiche Asl Lanciano-Vasto-Chieti"; "interpellanza a firma del consigliere Taglieri su "trasferimento Uoc riabilitazione codice 56 dal po di Ortona al po di Atessa"; "criticità e gestione dell'Azienda pubblica di servizi alla persona-Asp 1 della provincia di Teramo"; interpellanza a firma del consigliere Paolucci su "programmazione di investimenti in edilizia sanitaria nei presidi di Lanciano e Vasto". Successivamente sarà esaminato il progetto di legge "disposizioni sanzionatorie e modalità di intervento della regione Abruzzo in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque derivanti da aziende agricole e da piccole aziende agroalimentari"; infine si discuterà della risoluzione, a firma dei consiglieri Blasioli, Paolucci, Pepe, Di Benedetto, Pietrucci, Mariani e Scoccia, su "progressioni verticali personale di ruolo della Giunta regionale ai sensi del d.lgs. 75/2017 (cosiddetta legge Madia)". (Gru)