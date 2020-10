Campania: Coldiretti, prodotti 16 mln kg di castagne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dal Cilento al Garigliano, passando per il Partenio, dal sud al nord della Campania i castagneti tornano ovunque a dare i loro deliziosi frutti dopo oltre dieci anni di produzione quasi azzerata dal cinipide. Coldiretti Campania stima che l'annata castanicola 2020, ancora in corso, darà una produzione di circa 16 milioni di chilogrammi, al netto dei problemi di siccità e delle trombe d'aria che hanno danneggiato alcune aree". Lo ha annunciato in una nota la Coldiretti: "La produzione della Campania è il 45 percento di quella nazionale e complessivamente si annuncia come di buona qualità. La regione vanta tre prodotti a marchio europeo: la Castagna di Montella Igp, il Marrone di Roccadaspide Igp e il Marrone di Serino/Castagna di Serino. Da ricordare che la quarta Igp è in fase di riconoscimento e riguarda la castagna di Roccamonfina, nell'alto Casertano". (segue) (Ren)