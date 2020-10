Campania: Coldiretti, prodotti 16 mln kg di castagne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roberto Mazzei, tecnico di Coldiretti Campania ha spiegato: "Per la prima volta dopo tanti anni la produzione si presenta omogenea e di buona qualità in tutte le aree della regione, ad eccezione di piccole aree che hanno sofferto siccità e maltempo. È il primo anno in cui in le piante si presentano bene e ci auguriamo che sia un anno zero". E ancora: "I castagneti hanno mantenuto la produzione nonostante siccità e clima avverso, pertanto siamo molto soddisfatti di aver ritrovato piante resistenti come in fase pre-cinipide. Anche la presenza dei difetti nei frutti sembra non eccessiva, mentre negli anni addietro era forte la presenza di marciume. Ora il problema riguarda gli effetti del coronavirus sul mercato". E ha concluso: "La chiusura di fiere e sagre colpisce pesantemente un consumo molto emozionale, legato allo stare insieme e alla convivialità all'aria aperta. Il potenziale produttivo del 2020 si attesta a circa la metà delle quantità pre-cinipide". (Ren)