Sardegna: cinque comuni sardi aderiscono alla "Camminata fra gli olivi" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche queste manifestazioni sono una grande opportunità per rilanciare l'immagine della Sardegna e delle sue eccellenze in un periodo difficile - ha aggiunto l'assessore del Turismo, Gianni Chessa -. Il settore agroalimentare è decisivo nella creazione di un 'marchio Sardegna' che punti a valorizzare e promuovere il territorio, migliorando e diversificando l'offerta turistica. L'olio sardo è storia, tradizione, cultura e anche come offerta di turismo esperienziale può diventare una colonna del rilancio dell'economia isolana". (segue) (Rsc)