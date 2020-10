Abruzzo: Paolucci-Pietrucci (Pd), Regione renda possibili test sierologici gratuiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Abruzzo segua il buon esempio dell'Emilia-Romagna e "renda possibile anche nella nostra Regione l'esecuzione dei test e sierologici rapidi in farmacia, interamente gratuiti per studenti e famiglie". E' quanto propongono il capogruppo del Partito democratico in Consiglio regionale, Silvio Paolucci, ed il consigliere sempre del Pd, Pierpaolo Pietrucci. "Un appello rivolto all'esecutivo e a favore della prevenzione del virus, a cui l'Emilia-Romagna, prima in Italia", continua in una nota l'ex assessore alla Sanità Paolucci, "ha dedicato un vero e proprio potenziamento, stringendo un accordo con le associazioni di categoria delle farmacie, direttamente coinvolte nel progetto che decollerà in questi giorni. L'Abruzzo con le ultime ordinanze presidenziali in ambito scolastico ha fino ad oggi solo definito il codice rosso per il tampone naso faringeo per l'alunno sintomatico e ai suoi contatti stretti". Per Paolucci, "in pratica si applicano le raccomandazioni delle circolari ministeriali, ma non si porta avanti nessuna prevenzione aggiuntiva come accade invece in Emilia e anche in Veneto. In queste Regioni hanno capito che solo allargando lo screening della popolazione sarà possibile frenare e controllare l'avanzata del virus. Il contagio in Abruzzo segue il trend nazionale in ascesa, ma ha ancora numeri affrontabili e la situazione ci consente di agire con intelligenza, per questo credo che si debba fare uno sforzo in più, al fine di non oberare i servizi sanitari, per arrivare a una programmazione migliore e più mirata degli interventi di terapia e cura dei contagiati, che ci tenga sotto la soglia dell'emergenza. Si potrebbero ipotizzare anche altre possibilità, ma un passo per ampliare le rilevazioni va compiuto". (segue) (Gru)