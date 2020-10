Covid: Borrelli (Verdi), preoccupati per 100 contagi tra operai società igiene urbana a Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Asia, l'azienda che si occupa del servizio di igiene urbana per la città di Napoli, ha comunicato che cento dei suoi dipendenti sono risultati positivi al Covid. Una situazione estremamente delicata che rischia di aumentare i disagi ai cittadini come ci stanno già segnalando in alcune zone periferiche". Lo ha detto in una nota Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde: "Purtroppo, per diverse settimane, ci sarà pericolo che la raccolta della spazzatura e la pulizia delle strade vadano in affanno e che la raccolta peggiori rispetto alla già non ottimale situazione quotidiana. Siamo molto preoccupati, temiamo che questo possa trasformare alcune aree della città, già sensibili al fenomeno, in delle discariche a cielo aperto". Quindi ha concluso: "C'è bisogno di grande senso di responsabilità da parte di tutti in questo momento, essere civili e rispettare le leggi, o finiremo per aumentare il disagio. E' fondamentale ora, per le aziende, tutelare i propri dipendenti e garantirgli di lavorare in piena sicurezza". (Ren)