Sardegna: nuovo sbarco di migranti nel sud dell'Isola, arrivano otto algerini

- Otto migranti di nazionalità algerina, tutti uomini, sono stati intercettati questa notte intorno all'una a bordo di un barchino in legno in prossimità di Capo Teulada da una motovedetta della Guardia di finanza che poi trainato la piccola imbarcazione fino al porticciolo turistico di Sant'Antioco. Qui i migranti sono stati presi in consegna dai Carabinieri della compagnia di Carbonia che li hanno trasferiti al Cpa di Monastir. Qui saranno sottoposti ai controlli sanitari Covid-19 e tenuti in quarantena per il tempo previsto dalle norme anti Covid. (Rsc)