Napoli: "Cambiamo insieme", giovani al centro obiettivi nuova lista per elezione Ordine commercialisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un programma che mette al centro soprattutto i giovani quello proposto dalla lista "Cambiamo insieme", guidata da Giuseppe Puttini, candidato presidente del Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli per le elezioni in programma a Napoli il 5 e 6 novembre. Puttini, oltre ad essere dottore commercialista, è anche revisore legale, componente di Cda e Collegi Sindacali di varie realtà imprenditoriali; attualmente è Presidente di Aidc Napoli (Associazione italiana dottori commercialisti). Le linee guida della lista "Cambiamo insieme" espongono un progetto fattivo e concreto: si prefiggono, infatti, diverse azioni che vanno dal patto intergenerazionale, con l'intento di favorire l'avvicinamento dei giovani alla professione, alla creazione reale di nuove opportunità lavorative, soprattutto in considerazione della difficilissima epoca che stiamo vivendo. Il programma pone l'accento anche sulla formazione e specializzazione nei settori innovativi della professione e sulla digitalizzazione. Tutto questo dando sempre più "voce" ai colleghi distanti dalle sedi centrali, attraverso la creazione di delegazioni territoriali che possano agevolare il dialogo tra tutte le parti. In questa ottica, grande attenzione è data anche al costante rapporto con le Istituzioni e con le Associazioni sindacali, oltre alla formulazione di proposte da portare al Consiglio Nazionale per la soluzione dei numerosi problemi della categoria. Ma, l'obiettivo principale, hanno fatto sapere i promotori, è quello di avvicinare i giovani alla professione di commercialista, che sempre più spesso viene abbandonata per seguire altre opportunità lavorative. (segue) (Ren)