Abruzzo: Paolucci-Pietrucci (Pd), Regione renda possibili test sierologici gratuiti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Pietrucci, "bisogna valutare il fatto che allargando la rilevazione, com'è accaduto in Emilia e come si sta facendo anche in Veneto, innanzitutto saranno più sicure anche le scuole, ma si potrà dare occasione alle famiglie che magari non hanno modo di utilizzare strumenti di prevenzione, di accedervi in forma gratuita. Va detto - prosegue l'esponente democratico - che tale campagna prevede dei costi a carico del servizio sanitario regionale, a cui l'Abruzzo potrebbe far fronte individuando altre forme di risparmio, in quanto tale prevenzione non ha espressa copertura nelle risorse assegnate dallo Stato. Ma è di certo un investimento sulla salute che in questo momento è necessario e sono convinto che linee di finanziamento si possano rinvenire, così come penso che l'esempio dei presidenti Bonaccini e Zaia sarà presto seguito anche da altre regioni per evitare di ritrovarci di nuovo in affanno e con il servizio sanitario locale e nazionale oberati fino al tracollo". (Gru)