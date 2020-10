Piemonte: Covid, in primavera attivate 479 postazioni di terapia intensiva e generati 5050 posti letto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Acquisizioni dei dispositivi di protezione individuale, processamento dei tamponi e gestione dell’emergenza nelle residenze sanitarie assistite: sono i temi affrontati oggi nel corso dell’audizione davanti al gruppo di lavoro per l’indagine conoscitiva sulla gestione Covid del commissario generale e coordinatore dell’Unità di crisi per la gestione dell’emergenza, Vincenzo Coccolo, e del commissario giuridico-amministrativo Antonio Rinaudo. Coccolo ha svolto una sintesi dell’attività svolta dalla sua nomina, ricordando come l’Unità di crisi venne strutturata per aree, al fine di una gestione coordinata delle azioni che la Regione doveva svolgere per minimizzare gli effetti della pandemia. “Un modello organizzativo che ha consentito di dare risposte significative - ha detto -. Sull’area ospedaliera si è lavorato per garantire a tutti l’accesso alle cure, sono state attivate 479 postazioni di terapia intensiva e generati 5050 posti letto come punta massima durante la pandemia. Al 27 maggio, quando iniziò la fase di rapida discesa, i ricoverati erano stati oltre 17 mila, con il 72 per cento di dimessi e, purtroppo, il 27 per cento di deceduti”. In totale, le terapie intensive attivate in emergenza per pazienti Covid e non Covid sono state 580. L’area giuridico-amministrativa coordinata da Rinaudo gestiva i rapporti con l’autorità giudiziaria, rispondendo alle richieste connesse ad eventuali indagini e procedendo ad effettuare segnalazioni e denunce su situazioni anomale. Inoltre svolgeva attività di supporto all’ufficio acquisti attraverso la schermatura delle ditte che si proponevano per le forniture di dpi, attività svolta in stretta collaborazione con l’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Sulle Rsa, Rinaudo ha spiegato che fu costituito un gruppo di lavoro dedicato, la cui attività ha consentito di acquisire materiale cospicuo su ogni singola struttura, di monitorare costantemente le criticità che man mano si presentavano e di segnalare preventivamente quanto acquisito alle varie procure per la valutazione di eventuali illeciti penali. Rinaudo ha anche ricordato la collaborazione con i Nas sulla gestione degli acuti ospedalieri connessi al Covid e tutta l’attività connessa all’attivazione dei posti letto Covid all’interno delle Ogr di Torino. (segue) (Rpi)