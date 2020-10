Covid: positivo direttore genereale dell'azienda ospedaliera dei Colli a Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La direzione generale dell'Azienda Ospedaliera dei Colli ha comunicato in una nota che il direttore generale, Maurizio di Mauro, dopo essersi sottoposto a un tampone di sorveglianza, è risultato positivo al Covid19. "Così come previsto dai protocolli, è stata disposta la sanificazione della direzione generale e sono stati predisposti i controlli per tutti i contatti stretti. Il direttore generale di Mauro è asintomatico ed è in isolamento a casa, da dove continuerà a lavorare e a monitorare la situazione". (Ren)