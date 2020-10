Napoli: Malafronte (florovivaisti), cimiteri regolarmente aperti a Ognissanti, grazie all'amministrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cimiteri di Napoli resteranno aperti regolarmente in occasione delle festività di Ognissanti. L'annuncio è arrivato, come si legge in una nota, "dal vicesindaco Enrico Panini nel corso della riunione della Commissione Attività Produttive convocata su richiesta del consigliere comunale Claudio Cecere dopo le rimostranze avanzate dal Consorzio Produttori Florovivaisti Campani". Il presidente del consorzio Vincenzo Malafronte ha affermato: "L’amministrazione comunale di Napoli è già impegnata nel predisporre un piano per garantire l'accesso alle aree cimiteriali e la vendita dei fiori in tutta sicurezza e nel rispetto delle normative anti-covid19. Voglio ringraziare il consigliere Cecere per aver dato eco alla nostra richiesta e il vicesindaco Panini che a nome dell'amministrazione ci ha rassicurato che da parte del Comune di Napoli non c’è nessuna volontà di interdire l'accesso ai cimiteri in occasione delle festività di Ognissanti. Mi auguro più che mai che tale indicazione possa essere da monito anche per gli altri sindaci della Campania”. (Ren)