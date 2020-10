Campania: Gallo (M5s), chiusura scuola di De Luca lascia giovani senza guide

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo la sentenza del Tar in Campania, il tribunale chiede una nuova ordinanza che si attenga alle disposizioni del Dpcm, che sarà esecutivo dal 21 ottobre. Il governo ha chiarito che la scuola è una priorità e ha ribadito che in tutta Italia le scuole rimarranno aperte e in presenza - decisione supportata dai dati che confermano che nelle classi il virus circola molto meno che altrove -. De Luca, invece, minaccia una nuova ordinanza di chiusura fino al 30 ottobre. Tutto questo mentre scoppia l'emergenza povertà minorile, sottolineata oggi dai dati di Save The Children, e con i ragazzi che continueranno a contagiarsi durante le feste o radunandosi in piazza, senza alcuna guida educativa e civica". Lo ha detto Luigi Gallo in una nota, deputato campano del Movimento 5 Stelle. (Ren)