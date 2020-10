Covid: Piemonte, 5 decessi e 933 contagiati nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cinque decessi e 933 contagi di persone positive al test del Covid-19: questi i dati registrati oggi in Piemonte. Il totale sale quindi a 4203 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 689 Alessandria, 257 Asti, 214 Biella, 402 Cuneo, 389 Novara, 1851 Torino, 227 Vercelli, 133 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 41 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte. Sale invece a 44.923 il numero di persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte. Dei 933 casi registrati oggi, sono 532 (57%) gli asintomatici. La suddivisione complessiva su base provinciale diventa: 5023 contagiati ad Alessandria, 2414 Asti, 1459 Biella, 4959 Cuneo, 4156 Novara, 22.865 Torino, 1928 Vercelli, 1399 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 360 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 360 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.(Rpi)