Molise: mercoledì 21 torna a riunirsi il Consiglio regionale (2)

- E ancora, test antidroga casuali e periodici per i consiglieri e assessori della regione Molise". Nel corso della riunione l'Assemblea si dovrà occupare di una una serie di documenti politici fra i quali spiccano l'interpellanza, a firma dei consiglieri De Chirico, Primiani, Fontana e Greco, ad oggetto "ricorso ai test sierologici per indagine di sieroprevalenza sulle Forze dell'ordine e in specifici contesti di comunità. Riscontro sui 15.000 test sierologici acquisiti dall'Asrem con le donazioni in denaro pervenute da Banca d'Italia"; interrogazione a firma dei consiglieri Fanelli Facciolla, ad oggetto "fenomeno coronavirus Covid-19 in Molise. Stato di programmazione e gestione della possibile emergenza dall'Asrem e dalla regione Molise. E infine una richiesta di chiarimenti al presidente della giunta regionale". (Gru)