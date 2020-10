Sardegna: appello di Carla Cuccu (M5s), "consentire visita parenti ad ospiti Rsa"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessun contatto fisico da settimane e, in alcuni casi, da prima di ferragosto, seppur nel rispetto delle normative vigenti, fra i pazienti delle Residente assistenziali assistite della Sardegna e i loro congiunti. Una misura ritenuta eccessiva dalla cosigliera regionale del Movimento cinque stelle, Carla Cuccu, che ha presentato un'interrogazione al presidente della Regione, Christian Solinas, e all'assessore alla Sanità, Mario Nieddu. "Ritengo questa misura eccessiva - ha spiegato l'esponente pantastellata - visto e considerato che alcune Rsa, già dopo la riapertura alle visite, si erano dotate di tutti gli strumenti necessari, tra cui gli igienizzanti per le mani, il termoscanner per la misurazione della temperatura, l'installazione di barriere in plexiglass e l'uso della mascherina, per garantire il colloquio tra ospite e parenti in totale sicurezza. Molte persone - ha concluso Cuccu - mi hanno segnalato tutto il loro disagio e disappunto. Auspico che questa decisione venga rivista al più presto per non creare una sorta di muro divisorio tra gli ospiti e i loro familiari". (Rsc)