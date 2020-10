© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un soggetto positivo al tampone per il Covid-19 è stato sorpreso dai carabinieri di Saviano (Na) mentre girava in auto incurante della quarantena domiciliare a cui era sottoposto. Il 44enne di San Paolo Belsito è stato denunciato per la violazione del testo unico sulle leggi sanitarie e rischia anche l'incriminazione per epidemia colposa.(Ren)