- Il Comune di Napoli ha pubblicato il resoconto periodico sull’emergenza Covid-19. A fronte di 5.538 casi attivi di residenti in città, si sono registrate 2.331 guarigioni. Ricoverati in ospedali 174 pazienti, quindici dei quali in terapia intensiva. Dall’ultima rilevazione di venerdì scorso, sono aumentati i casi di mille contagiati. (Ren)