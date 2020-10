Covid: Iannone (Fd'I), dati catastrofici in Campania, De Luca va commissariato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono lontani i tempi in cui De Luca si vantava di essere il più bravo d’Italia ed il salvatore dei campani. Anche oggi i dati dei contagi della Campania sono catastrofici. Aumentano i positivi nonostante la diminuzione del numero dei tamponi processati. Infatti, la percentuale di positivi al tampone ha superato il 12,5 per cento e in nessuna grande regione d’Italia si riscontra questo trend in costante e preoccupante incremento". Lo ha affermato in una nota il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale di Fd'I in Campania: "De Luca va commissariato perché la sua inerzia e la sua mancanza di strategia non si possono più tollerare. Con le sue ordinanze di carta e le sue dirette Facebook si crea soltanto scompiglio sociale ma nessun risultato sanitario concreto. Il capoclasse di ieri si è rivelato il peggiore della classe”. (Ren)