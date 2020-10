Molise: Calenda, istituire in Consiglio regionale apposito tavolo su trasporti e Covid-19 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fanelli, poi, prosegue: "A conclusione della fase di ricognizione che, spero sia più breve possibile, è, però, importante che la Regione vada a indirizzare tutti i propri sforzi in direzione di un nuovo piano organizzativo del comparto trasporti che sia più funzionale possibile alle esigenze degli studenti pendolari e delle loro famiglie. Servirà una strategia che, in tempi rapidi, possa rimodulare il servizio in funzione dei nuovi bisogni e delle nuove norme anti-contagio, non tralasciando l'aspetto messo da parte fino ad oggi che riguarda il taglio delle corse disposto dalla Regione e mai ripristinato. La speranza e, soprattutto l'appello che indirizzo al presidente Toma e all'assessore Pallante - osserva la consigliera regionale -, è quello di poter avere risposte certe in tempi utili e che, sempre in tempi rapidi, il presidente e l'assessore sapranno indicarci le modalità con cui le aziende di trasporto pubblico si adegueranno alle nuove norme e ai nuovi orari a cui dovranno attenersi gli studenti. Ma in relazione a questo aspetto, come sui tanti altri relativi alla gestione Covid in Molise, torniamo a chiedere l'attivazione del tavolo in Consiglio regionale, così come già segnalato la scorsa settimana. Su questo - conclude Fanelli - ho indirizzato una nota al presidente Micone al fine di ottenere l'interlocuzione. L'Assise regionale sia chiamata a portare il proprio contributo nella gestione dell'emergenza e a farsi portavoce delle esigenze del territorio e dei singoli cittadini". (Gru)