Sardegna: allarme contagi a Paulitino, sindaco decreta chiusura totale e paese diventa "zona rossa" (2)

- Il sindaco, in particolare ha disposto che gli spostamenti saranno consentiti solo per comprovate esigenze urgenti e non derogabili e limitatamente ad un solo componente per famiglia, per effettuare acquisti di prima necessità. Il provvedimento potrebbe avere delle ripercussioni sul regolare svolgimento della campagna elettorale in vista delle elezioni comunali di domenica prossima che, se la situazione dovesse precipitare, potrebbero essere a rischio. Il lockdown disposto a Paulilatino è il secondo in provincia di Oristano: il mese scorso analogo provvedimento era stato assunto nel piccolo paese di Aidomaggiore, dove il primo ad ammalarsi era stato il sindaco Mariano Salaris. (Rsc)