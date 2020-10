Campania: Buompane (M5s), chiusura scuole non risolverà problemi e avrà gravi ricadute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La decisione di Vincenzo De Luca di chiudere le scuole in Campania avrà ricadute molto gravi. Chiudere subito in blocco tutte le scuole è forse la soluzione più facile, ma di certo non il miglior segnale da dare a cittadini e studenti. Nelle scuole si stanno rispettando tutte le misure di prevenzione necessarie ad affrontare l'emergenza, grazie anche all'enorme lavoro del personale scolastico, docente e non". Lo ha dichiarato in una nota Giuseppe Buompane, deputato del Movimento 5 Stelle: "Chiudere le scuole non risolverà il problema dei contagi: la Campania ha ricevuto ed ha speso tantissimo denaro, ma è la Regione che esegue il minor numero di tamponi. La situazione che viviamo oggi è anche frutto di un mancato rafforzamento dei trasporti e della rete sanitaria pubblica territoriale. La scuola è un servizio essenziale, non può essere la prima a chiudere". (Ren)