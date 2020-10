Sanità: Marche, Anaao pronta a collaborare col nuovo assessore regionale Saltamartini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sanità pubblica è la colonna su cui poggia il sistema sanitario nazionale e l'Anaao Assomed Marche, principale sindacato di medici e dirigenti sanitari, si dichiara "lieta di poter interloquire con il nuovo assessore alla Sanità, Filippo Saltamartini, dopo l'insediamento della giunta regionale a guida Acquaroli". Il segretario regionale dell'Anaao, Oriano Mercante, auspica in un comunicato che la sanità sia rimessa al centro dell'agenda politica affrontando le criticità a partire dal sotto-finanziamento, con scelte politiche coraggiose e precise perché la penuria di risorse impatta inevitabilmente sul personale e sulla premialità di operatori sanitari prima definiti eroi e poi costretti a mendicare per vedere riconosciuti i propri diritti e le promesse fatte". Mercante nota che "il fattore umano in sanità è essenziale e parlare di ospedali, di tecnologie, di investimenti, senza pensare agli uomini e alle donne che prestano ogni giorno il proprio servizio è inaccettabile". (segue) (Com)