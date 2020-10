Piemonte: Romagnano, si utilizzerà ponte ferroviario in attesa della ricostruzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come è stato sottolineato da più parti l’utilizzo del ponte ferroviario deve essere una soluzione di carattere provvisorio nell’attesa della ricostruzione del ponte di Romagnano Sesia. La ricostruzione di questo ponte, inoltre, viaggia di pari passo quello di Ghemme (NO) legato alla realizzazione della Pedemontana, opera già finanziata. "Questi due ponti – ricorda l’assessore Gabusi - sono tra le opere più importanti e più urgenti di questo momento. L’idea della Regione Piemonte è quella di chiedere al governo un Commissario straordinario per entrambe le opere. Questo ci consentirebbe di metterne al sicuro la realizzazione e di poter contare sul rispetto del cronoprogramma che stabiliremo. Auspichiamo perciò di incontrare il ministro De Micheli nell’arco di pochissimi giorni". (Rpi)