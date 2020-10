Covid: Piemonte, 2 decessi e 972 contagiati nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decesso di 2 persone positive al test del Covid-19 è stato registrato oggi dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte. Il totale è di 4196 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 688 Alessandria, 257 Asti, 213 Biella, 402 Cuneo, 388 Novara, 1847 Torino, 227 Vercelli, 133 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 41 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte. Sono 42.867 (+ 972 rispetto a ieri di cui 594 asintomatici) i casi di persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte, così suddivisi su base provinciale: 4878 Alessandria, 2322 Asti, 1407 Biella, 4688 Cuneo, 3991 Novara, 21.646 Torino, 1866 Vercelli, 1354 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 355 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 360 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono 51( +8 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 701(+3 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 8128. I tamponi diagnostici finora processati sono 849.485 (+ 11.066 rispetto a ieri),di cui 455.553 risultati negativi. (Rpi)