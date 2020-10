Lo Spallanzani sperimenterà i test per distinguere il Covid dall'influenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Presto l'Istituto Spallanzani di Roma sperimenterà i test naso-faringei in grado di distinguere tra influenza stagionale (sia di tipo A che di tipo B) dal Covid-19. Lo rende noto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, che commenta: "E' una buona notizia. Uno strumento che se validato sarà preziosissimo questo inverno. Siamo la Regione - spiega l'assessore - con il maggior numero di casi testati per abitanti. E' necessario che i medici di medicina generale (Mmg) in sicurezza visitino a domicilio i pazienti", conclude l'assessore.(Rer)