Sardegna: presidente del consiglio comunale Tocco, "entro il 2021 i lavori per il nuovo stadio di Cagliari" (3)

- Nessuno stravolgimento rispetto al piano guida: "E' prevista - spiega il responsabile dell'assemblea civica, che sta seguendo i lavori in sinergia con il sindaco, la giunta e i capigruppo consiliari - la demolizione del vecchio stadio per realizzare il nuovo impianto per usi sportivi e di intrattenimento in genere. Poi un'area, che non prevede spazi per la vendita di alimentari per non fare concorrenza al mercato già esistente, ma la realizzazione di quattro corpi che comprenderanno una piazza, una galleria verde e la valorizzazione del lungo canale con passeggiata e chioschetti, con aree urbane in grado di favorire l'accessibilità e le relazioni con gli insediamenti contigui di Sant'Elia e San Bartolomeo". Un intervento equilibrato, insomma. "Un progetto che dovrà dare valore e sostenibilità ad ampio spettro non solo al Cagliari calcio, ma anche all'intera capitale del Mediterraneo - conclude Tocco - dando la spinta alla rinascita e riqualificazione dell'intero quartiere di Sant'Elia.". (Rsc)