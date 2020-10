Molise: mercoledì 21 torna a riunirsi il Consiglio regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale del Molise, convocato dal presidente Salvatore Micone, tornerà a riunirsi mercoledì prossimo 21 ottobre, alle ore 9.30 per discutere un nutrito ordine del giorno con molti arfomenti residui della precedente riunione. Fra le diverse proposte di legge spiccano quelle riguardanti la "diffusione tecniche di pronto intervento per la disostruzione pediatrica"; "istituzione della Consulta per la famiglia"; modifica alla legge regionale n.25/2002 per l' "eliminazioni barriere architettoniche"; la discilina delle attività commerciali"; "discplina della propfessione di guida alpina"; "riduzione delle indennità dei consiglieri regionali e destinazione dei risparmi per politiche a sostegno dei negozi nei piccoli Comuni"; "legge regionale in materia di Cultura e Spettacolo. Codice regionale della cultura"; "organizzazione dei servizi per il lavoro e delle politiche del lavoro nella regione". (segue) (Gru)