Covid: controlli a Napoli, sanzionati 5 esercizi commerciali

- Durante il fine settimana sono stati effettuati a Napoli diversi servizi straordinari di controllo del territorio dalle Forze dell’ordine con il supporto della Polizia locale nei quartieri cittadini di Chiaia, Decumani e Vicaria-Mercato nonché nell'area metropolitana in particolare nelle zone interessate dalla "movida". Nel corso delle attività sono state controllate 632 persone di cui 69 sanzionate per mancato uso dei dispositivi di protezione individuale, 25 esercizi commerciali di cui 5 sanzionati per mancato distanziamento dei tavoli e inosservanza delle disposizioni relative all'orario di chiusura, 146 veicoli di cui 9 sanzionati per violazioni al Codice della Strada. Durante i controlli, inoltre, sono state denunciate 2 persone per svolgimento dell’attività di parcheggiatore abusivo e 1 arrestata perché destinataria di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere.(Ren)