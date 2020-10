Sardegna: Ats cerca alberghi per le quarantene, pubblicato l'avviso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Azienda di tutela della salute della Sardegna cerca "immobili in locazione, strutture alberghiere o equivalenti, che abbiano le caratteristiche necessarie a garantire l'isolamento delle persone contagiata da SarsCov-2 e dei loro contatti stretti". L'avviso è stato pubblicato ieri sul sito www.atssardegna.it e le manifestazioni d'interesse dovranno arrivare entro 4 giorni dalla data di pubblicazione. Si tratta di strutture nelle quali dovranno soggiornare i soggetti asintomatici, quelli negativizzati ma anche quelli che hanno sintomi molto inferiori rispetto alla media o che comunque non necessitino di assistenza medica che non hanno la possibilità di trascorrere la quarantena in strutture di proprietà. (segue) (Rsc)